Bombenentschärfung: 4000 Koblenzer müssen Wohnung verlassen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Koblenz Wegen der geplanten Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Koblenz müssen an diesem Sonntag rund 4000 Anwohner zur Sicherheit vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Das teilte ein Sprecher der Rhein-Mosel-Stadt am Donnerstag mit.

Evakuiert werden soll am Sonntag bis 10.00 Uhr ein Kreis mit einem Radius von 500 Metern rund um den britischen 250-Kilogramm-Blindgänger.

Unter anderem zwei Lautsprecherwagen weisen dann laut dem Sprecher darauf hin. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt kontrollieren nach 10.00 Uhr, ob alle betroffenen Häuser im Stadtteil Karthause geräumt sind, bevor der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz mit der Entschärfung beginnt. Krankenhäuser und Altenheime sind laut Stadtverwaltung nicht betroffen.