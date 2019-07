Bombendrohung in Bad Kreuznach: Mehrfamilienhaus geräumt

Bad Kreuznach Nach einer Bombendrohung ist ein Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach am Dienstag geräumt worden. Insgesamt 27 Personen seien von der Evakuierung betroffen, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Sie hätten mittlerweile alle das Gebäude verlassen, das nun mit Spürhunden untersucht werde.

