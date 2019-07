Bombendrohung in Bad Kreuznach: Ermittler suchen Täter

Bad Kreuznach/Mainz Nach der Bombendrohung gegen ein Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Derzeit werden die gesicherten Spuren mit ähnlichen Fällen abgeglichen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

In zwei anonymen Anrufen war am Dienstagmorgen beim Polizeinotruf mit einer Bombe in dem Gebäude gedroht worden. Sicherheitshalber mussten alle 60 gemeldeten Bewohner daraufhin für mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen. Nach einer Durchsuchung mit Sprengstoffspürhunden wurde Entwarnung gegeben.