Bombe in Koblenz problemlos entschärft

Koblenz In Koblenz ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Am Morgen mussten Tausende Anwohner ihre Wohnungen und Häuser vorsorglich verlassen.

Häuser und Wohnungen evakuiert, der Bahnverkehr eingestellt und der Luftraum gesperrt: In Koblenz ist eine 500 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg von dem Kampfmittelräumdienst entschärft worden. Zuvor mussten rund 5000 Anwohner ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Zusätzlich wurden Straßen abgesperrt und zwei Buslinien umgeleitet. Ein Polizeihubschrauber hat nach Angaben der Stadt das Sperrgebiet aus der Luft beobachtet.

Einsatzkräfte kontrollierten ab 9.00 Uhr, ob alle Wohnungen geräumt waren, wie die Stadt mitteilte. Insgesamt seien 516 Kräfte im Einsatz gewesen. Auch ein Seniorenheim, ein Schwimmbad, die Moselbahnstrecke, die Bundesstraße 9 und der Hauptfriedhof lagen im Sperrgebiet. In rund 70 Transporten seien kranke oder mobilitätseingeschränkte Menschen in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben der Stadt begaben sich bis zum Vormittag 38 Anwohner in vorsorglich eingerichtete Betreuungsstellen.