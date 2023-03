Pharmaindustrie Boehringer Ingelheim steigert Umsatz: Sorge um Europa

Während das Geschäft mit Humanpharma BI-weit bei den Erlösen um mehr als 13 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro zulegte, blieben die Umsätze in der Tiergesundheit mit 4,6 Milliarden in etwa auf dem Niveau des vorangegangenen Jahres. Bei der Tiergesundheit machte sich den Angaben zufolge die Abschwächung der Konjunktur in Nordamerika bemerkbar, außerdem seien die Umsätze bei Impfstoffen für Schweine in China rückläufig gewesen.