Boehringer Ingelheim steigert Umsatz in Corona-Pandemie

Ingelheim Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung neuer Corona-Medikamente. In Zeiten der Pandemie profitierte das Unternehmen unterdessen von Vorratskäufen.

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat in der Corona-Krise seinen Umsatz gesteigert. Die Erlöse des rheinhessischen Unternehmens kletterten im ersten Halbjahr währungsbereinigt um 4,4 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum auf 9,7 Milliarden Euro, wie Boehringer am Montag in Ingelheim mitteilte.