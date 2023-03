Pharmakonzern Boehringer Ingelheim legt Geschäftszahlen vor

Ingelheim · Nach einem deutlichen Plus bei Gewinn und Umsatz im Jahr 2021 wird der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim an diesem Mittwoch über den Verlauf des Jahres 2022 berichten. 2021 hatte das Unternehmen mit seinem Stammsitz in Rheinhessen den Konzerngewinn im Vorjahresvergleich um 11 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro nach oben geschraubt.

28.03.2023, 18:14 Uhr

Der Schriftzug des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Der Umsatz war seinerzeit währungsbereinigt um 7,5 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro geklettert. Das familiengeführte Unternehmen hat rund 52.400 Mitarbeiter - davon knapp 17.000 in Deutschland - in den Geschäftsbereichen Humanpharmazeutika, Tiergesundheit und Biopharmazeutika. Der zweite große Standort in Deutschland ist nach Ingelheim das baden-württembergische Biberach mit knapp 6900 Beschäftigten. © dpa-infocom, dpa:230328-99-122672/2

(dpa)