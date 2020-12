Böhmermann: Kinderchor singt über Oma als Corona-Leugnerin

Berlin Vor einem Jahr sorgte das vom WDR-Kinderchor vorgetragene „Umweltsau“-Lied für Wirbel und Empörung. Zur Melodie von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ sangen die Kinder einen spöttischen Text über Klimasünden der älteren Generation.

Nun hat Jan Böhmermann den Eklat im Jahresrückblick seiner Late-Night-Satire „ZDF Magazin Royale“ in der Nacht zum Samstag wieder aufgegriffen. Das Jahr habe mit dem WDR-Kinderchor angefangen, meinte Böhmermann. „Und wir haben uns gedacht, damit der Fluch von 2020 gebrochen werden kann, beenden wir das Jahr so, wie es angefangen hat - mit dem WDR-Kinderchor.“ Damit das nächste Jahr besser werde.

Im Abspann gab es die Auflösung: Es war nicht der Kinderchor des WDR, sondern der Chor „Lucky Kids“, der zu Kölns stadteigener Rheinischer Musikschule gehört. Ein Facebook-Eintrag, der den Auftritt am Abend im ZDF bewarb, wurde am Samstag auf der Seite des Chores gelöscht. Der „Express“ erwischte nach eigenen Angaben den Chorleiter am Telefon, der sich aber nicht äußern wollte. Für die dpa war der Leiter am Samstag zunächst nicht zu erreichen.