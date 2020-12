Böhme tritt aus AfD und Fraktion aus: „Enttäuschungen“

Mainz Ein weiterer Abgeordneter verlässt die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Die schrumpft von ursprünglich 14 auf nunmehr 11 Mitglieder.

Der AfD-Politiker Timo Böhme ist aus seiner Partei und der Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz ausgetreten. Das geschehe mit sofortiger Wirkung, sagte der 57-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Damit verliert die Fraktion kurz vor der Landtagswahl im kommenden März ihr nächstes Mitglied.

„Die offensichtliche Zerrissenheit, welche die Partei im Moment prägt, hat auch bei mir Spuren hinterlassen“, teilte Böhme mit. Eine Reihe von Enttäuschungen habe dazu geführt, dass er die notwendige Loyalität zur Partei „und einer Anzahl ihrer Protagonisten“ nicht mehr aufbringe. Böhme war kürzlich auf dem Landesparteitag in Idar-Oberstein nach eigener Aussage für Platz acht und zehn der Landesliste für die Landtagswahl angetreten, jedoch nicht gewählt worden. Er habe „Wirkmacht“ in der Partei verloren, sagte Böhme, der in der Fraktion vor allem für Soziales und Landwirtschaft zuständig war, der dpa. Dementsprechend ziehe er sich nun zurück.