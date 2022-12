Wetter : Böen und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Wassertropfen sind an einem Nadelbaum-Zweig zu sehen. Foto: Matthias Bein/dpa/Symbolbild

Offenbach Viel Regen und teils stürmische Böen erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland einige Tage vor dem Jahreswechsel. Neben milden Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad kann es am Mittwoch zeitweilig regnen, bevor es im Tagesverlauf auflockert und meist trocken bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

In der Nacht kündigen sich neben Regen auch schon die ersten starken bis stürmischen Windböen an.

Diese sind auch am Donnerstag über Tag präsent und werden von teils schauerartigen Regenfällen begleitet. In Kammlagen sind auch Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen bei milden 8 bis 13 Grad. Der Freitag bleibt bei Temperaturen zwischen 9 bis 12 Grad zunächst trocken, bevor es laut Meteorologen am Mittag regnet.

