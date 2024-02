Inneminister Bodycam und Fußfessel: Ebling stellt neues Polizeigesetz vor

Der Polizei-Einsatz von Bodycams in Wohnungen und eine frühzeitige Aufzeichnung des Geschehens sind eins der wichtigsten Themen im neuen Polizeigesetz. Den Regierungsentwurf für die Novelle stellt Innenminister Michael Ebling (SPD) an diesem Dienstag (14.00 Uhr) in Mainz vor. Die Neufassung soll auch die Rechtsgrundlage für die sogenannten Monocams liefern, mit denen Autofahrer gefilmt werden, die am Steuer ihr Handy benutzen.