Bodenfrost in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet

Raureif bedeckt nach einer klaren und kalten Nacht Grashalem und Blätter. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen die Temperaturen zu Beginn der Woche zurück. Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach werden am Montag Höchsttemperaturen von 13 Grad erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa