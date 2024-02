Fußball Bobic gibt DAZN-Einstand als Experte in Stuttgart

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Fredi Bobic wird am kommenden Bundesliga-Spieltag erstmals als TV-Experte für den Streamingdienst DAZN tätig sein. Der 52-Jährige werde am Sonntag (15.30 Uhr) beim Spiel seines Ex-Vereins VfB Stuttgart gegen Mainz 05 an der Seite von Kommentator Jan Platte sitze, teilte DAZN am Montag mit.