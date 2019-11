Blutspur gibt Polizei Rätsel auf: Suchaktion

Selters Eine Blutspur im Westerwald hat der Polizei Rätsel aufgegeben. Die Spur habe am Montag eine größere Suchaktion in Selters mit Suchhunden und Drohne ausgelöst, teilte die Polizei in Montabaur mit. Ein Spaziergänger hatte am Vormittag an einer Unterführung die Blutspur entdeckt.

