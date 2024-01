Bauernproteste Blockierte Straßen und klare Botschaften bei Bauernprotesten

Im Norden des Bundeslandes blockierten Landwirte ebenfalls bereits am frühen Morgen Autobahnen und Auffahrten, etwa an der A3, A61 und A48. Am Autobahnkreuz Koblenz staute sich laut Polizei am Nachmittag der Protest. Die Polizei riet den Menschen, das Kreuz den gesamten Tag über zu meiden. In Koblenz war für den Abend in der Innenstadt noch eine Demonstration geplant.