Blitzeranlage an Autobahn in Brand gesetzt

Ein Mitglied der Feuerwehr ist von hinten zu sehen. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Illustration

Trier Unbekannte haben am frühen Montag eine Blitzeranlage an der A1 am Dreieck Vulkaneifel angezündet. Das Messgerät sei durch den Brand stark beschädigt worden, teilte die Polizei in Trier mit. Wie hoch der Schaden liege, könne noch nicht gesagt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Zeuge hatte das Feuer gemeldet: Polizisten konnten es dann löschen. Bei dem Gerät handelte es sich um ein neues teilstationäres Messgerät, das derzeit getestet werde, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier.

Der Blitzer erinnert vom Aussehen her an eine kleine Telefonzelle: Er wird an einem bestimmten Ort justiert und kann dort ein Weile stehen bleiben. Im Bereich der Polizei Trier sind zudem zwei Blitzeranhänger im Einsatz, die in der Vergangenheit auch schon wiederholt angezündet worden waren.