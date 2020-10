Blitzer an A1 in Brand gesetzt

Ein Mitglied der Feuerwehr ist von hinten zu sehen. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Illustration

Trier Unbekannte haben am frühen Montagmorgen eine Blitzeranlage an der Autobahn 1 am Dreieck Vulkaneifel angezündet. Das Messgerät, dass zu einem Pilotprojekt der rheinland-pfälzischen Polizei gehöre, sei durch den Brand stark beschädigt worden, teilte die Polizei in Trier mit.

Die Höhe des Schades war zunächst unklar. Ein Zeuge hatte das Feuer gemeldet, Polizisten konnten es löschen.

Der betroffene Blitzer und ein weiteres Modell seien derzeit im Großraum Trier und im Großraum Kaiserslautern an verschiedenen Stellen im Test, sagte der Projektverantwortliche Johannes Freundorfer vom Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern. Man schaue nun, dass man für die Messanlage ein Ersatzgerät bekomme. Die Anlage erinnert an eine kleine Telefonzelle: Sie wird an einem bestimmten Ort für eine Weile aufgestellt.

„Wir wollen als Polizei flexibel auf Gefahrenstellen reagieren können. Dafür müssen die Geräte auch flexibel sein“, sagte Projektleiter Freundorfer. Die Testphase der zwei Modelle sei vor wenigen Wochen angelaufen.