Saarlouis Blitzeis: IG Metall verlegt Warnstreiks bei Ford in Hallen

Die IG Metall will so den Druck in Sozialtarifverhandlungen erhöhen. Zum Auftakt seien die Beschäftigten im Laufe der Frühschicht aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft rechnete damit, dass mehr als 2000 Menschen zu der geplanten Kundgebung kommen. Ein weiterer Warnstreik sei nach dem Donnerstagnachmittag für die Nachtschicht auf Freitag (5.00 Uhr) geplant. Bisher liege man mit dem US-Autobauer bei Forderungen und Angeboten weit auseinander.