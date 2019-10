Blindgänger gefunden: Entschärfung am Dienstag

Zweibrücken Bei Bauarbeiten für eine neue Kita in Zweibrücken ist am Dienstagmorgen ein Blindgänger entdeckt worden. Die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll noch im Laufe des Tages entschärft werden, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte.

Am Nachmittag (14.00 Uhr) soll die Evakuierung in einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort beginnen. In dem Sperrgebiet seien unter anderem eine Schule, ein Altenheim und ein Einkaufszentrum, sagte der Sprecher. Schätzungsweise seien 2500 bis 3000 Menschen betroffen. Die Evakuierung soll bis 17 Uhr abgeschlossen sein.