Beim Abbiegen erfasst : Lkw erfasst Rollerfahrer: Mann tödlich verletzt

Blieskastel Der Zweiradfahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Ein Rollerfahrer ist in Blieskastel-Aßweiler (Saarpfalz-Kreis) von einem Lastwagen erfasst worden und gestürzt. Der Zweiradfahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige wollte am Mittwoch nach bisherigen Erkenntnissen von der Saar-Pfalz-Straße (B423) nach links abbiegen. Dabei wurde der Mann von dem dahinter fahrenden Lkw erfasst, der den Rollerfahrer gerade überholen wollte. Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war für etwa fünf Stunden gesperrt.