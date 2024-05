Gesundheit Blauzungenkrankheit wieder in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

Nach mehr als drei Jahren ist die Blauzungenkrankheit erstmals wieder in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe am vergangenen Mittwoch die Infektion bei einem Rind aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm bestätigt, teilte das Ministerium für Umwelt am Freitag in Mainz mit. Das Virus wird nicht direkt von Tier zu Tier übertragen, sondern über blutsaugende Stechmücken (Gnitzen). Für den Menschen ist der Erreger nicht gefährlich.