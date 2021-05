Blaumeise kann sich erholen: Sorge um Hausrotschwanz

Mainz An der „Stunde der Gartenvögel“ beteiligten sich diesmal bei regnerischem Wetter etwas weniger Naturfreunde als 2020. Der Nabu kritisiert, dass viele Gärten zu aufgeräumt sind.

Im vergangenen Jahr starben viele Blaumeisen an einer bakteriellen Infektion. In Rheinland-Pfalz gab es die meisten Meldungen zu Totfunden nach Nabu-Angaben in den Landkreisen Birkenfeld, Rhein-Hunsrück, Cochem-Zell, Rhein-Lahn, Altenkirchen und im Westerwaldkreis.

Nicht mehr so häufig ist der Hausrotschwanz. Ihm wie anderen Vogelarten macht es zu schaffen, wenn Gärten zu aufgeräumt sind und dann weder Schutz noch Nahrung bieten. Beim Hausrotschwanz seien die Bestände seit vielen Jahren rückläufig, erklärte der Nabu Baden-Württemberg. „Inzwischen wird im Vergleich zum Beginn der Aktion vor 16 Jahren nur noch die Hälfte an Vögeln dieser Art gemeldet.“ In Rheinland-Pfalz ging die Zahl der Sichtungen in diesem Jahr um sieben Prozent zurück, der Hausrotschwanz liegt damit auf Platz 17.