Blaualgen in der Mosel: Behörde rät zu Vorsicht

Ein Algenteppich schwimmt im Wasser. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv.

Mainz Im rheinland-pfälzischen Teil der Mosel treten vermehrt Blaualgen auf. Das Landesamt für Umwelt in Mainz riet am Donnerstag, Gewässer- und Uferzonen mit grüner Färbung zu meiden. Die Blaualgen sind an grünlichen Schlieren zu erkennen.

Am Mittwoch lag die Konzentration der sogenannten Cyanobakterien im deutschen Teil der Mosel den Angaben zufolge zum ersten Mal in diesem Jahr über dem Grenzwert. Die zurzeit hohen Temperaturen und die lange Sonneneinstrahlung begünstigten die Entwicklung der Bakterien. Kommen die Algen in Kontakt mit Schleimhäuten kann es zu Reizungen, Bindehautentzündungen oder Quaddeln auf der Haut kommen.