Verbraucher Black Friday und Cyber Monday: Warnung vor Fake-Shops

Diese lockten gerade an Aktionstagen mit günstigen Preisen, lieferten dann aber nicht die versprochene Ware. Bezahlt werden muss laut Polizei oft per Vorkasse und auf ein ausländisches Konto. Danach warte man umsonst, die vermeintlichen Händler seien nicht erreichbar. Dabei werde zunehmend auch in sozialen Netzwerken mit unseriösen Angeboten geworben.