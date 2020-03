Bitburg Für eine Klasse der Bitburger Otto-Hahn-Realschule ging es von der Skifreizeit in Südtirol direkt in häusliche Isolation. Südtirol gilt seit Freitag als Risikogebiet.

Die Kinder waren auf der Rückreise von einer Skifreizeit in Südtirol. Bevor die Bitburger Schulklasse wieder in der Eifel ankam, wurden die Eltern alarmiert. Die Jungen und Mädchen müssten unter Quarantäne. Dazu gab es am Samstagabend ein Informationsabend der Schulleitung und des Geseundheitsamtes.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier rät Eltern in einem Rundbrief vom 6. März: „Wenn ihr Kind sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten hat, aber nicht erkrankt ist, vermeiden Sie unnötige Kontakte und lassen Sie ihr Kind für 14 Tage zu Hause. Die Schule ist sofort darüber in Kenntnis zu setzen. Wenn das Kind Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen oder Durchfall bekommt, mögen Eltern den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116117) oder den Hausarzt anrufen. Auch das Gesundheitsamt müsse informiert werden.

Vergangene Woche ging bereits ein Rundschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) an alle Eltern raus. Darin wird empfohlen, Kinder, die in einem Risikogebiet waren, aber keine Krankheitssymptome haben, 14 Tage zu Hause zu lassen. Und die Eltern mögen „unnötige Kontakte“ vermeiden. Doch was ist nötig? Was nicht? Fragen, die die Eltern verunsichern. „Uns wurde gesagt, dass alle mindestens einen Meter Abstand zu unserem Kind halten sollen, Mahlzeiten nicht gemeinsam eingenommen werden dürfen und Wäsche am besten getrennt zu waschen ist“, erzählt eine Mutter dem TV. Für die Eltern, aber vor allem auch ihre Kinder eine belastende Situation.