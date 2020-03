Bitburger Braugruppe verzeichnet leichtes Umsatzminus

Bitburg Die Bitburger Braugruppe hat das vergangene Jahr mit einem leichten Umsatzminus abgeschlossen. Mit 792 Millionen Euro seien 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr umgesetzt worden, sagte der Sprecher der Geschäftsführung der Bitburger Braugruppe, Axel Dahm, am Mittwoch in Bitburg.

Der Absatz sank um 1,1 Prozent auf gut 6,5 Millionen Hektoliter. „Angesichts der branchenweiten Rückgänge sind wir in der Summe zufrieden“, sagte Dahm.

Vor allem neue Produkte der Braugruppe wie Benediktiner Hell, Köstritzer Kirsche und Bitburger Winterbock hätten sich besser als erwartet entwickelt. „Wir glauben an die Kategorie Bier. Gerade die sehr positive Entwicklung unserer Neuheiten zeigt, dass das Interesse an dem Segment seitens der Verbraucher unverändert hoch ist“, sagte Dahm. Gerade sei die Hauptmarke Bitburger mit einem neuen glutenfreien Bier auf den Markt gekommen. Zudem teste die Braugruppe in drei Bundesländern derzeit den neuen Bitburger Apfel Cider.