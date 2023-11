Aufarbeitung Bistum Trier zahlte 2,1 Millionen Euro an Missbrauchsopfer

Seit der Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche im Jahr 2010 hat das Bistum Trier insgesamt gut 2,1 Millionen Euro an Opfer gezahlt. Allein im vergangenen Jahr wurden in Anerkennung des Leids für 51 Anträge rund 789.000 Euro ausgezahlt, wie aus dem „Jahresbericht 2022 Prävention - Intervention - Aufarbeitung“ hervorgeht, der am Dienstag vorgestellt wurde. Zwei der Anträge seien als sogenannte Härtefälle gewertet worden: Die Opfer bekamen jeweils Summen von 50.000 Euro oder mehr.