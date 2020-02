Bistum Trier schließt Start der Pfarreien-Reform in 2020 aus

Trier Die geplante Reform der Pfarreienlandschaft im Bistum Trier wird nach dem vorläufigen Stopp aus Rom nicht mehr in diesem Jahr beginnen. Für den Frühsommer erwarte man zwar Klarheit darüber, wie die Umsetzung der Synodenbeschlüsse organisatorisch und strukturell weitergehen könne, teilte der Trierer Generalvikar Ulrich von Plettenberg am Freitag mit.

Ein „unterjähriger Start der neuen Pfarreien in 2020“ sei aber „definitiv ausgeschlossen“.

Die Kongregation habe nun mitgeteilt, dass die Prüfung „in Anbetracht der Bedeutung des Themas für die Pastoral und für den priesterlichen Dienst in der Diözese“ noch einige Zeit in Anspruch nehme, teilte von Plettenberg weiter mit. Als Termin sei der 30. April genannt worden. „Im Umfeld dieses Datums werden voraussichtlich auch die vom Bischof erbetenen Gespräche in dieser Sache stattfinden.“