Bistum Trier erwartet 2020 wieder millionenschweres Defizit

Trier Das Bistum Trier schreibt weiter rote Zahlen. Im Haushaltsjahr 2020 werde erneut mit einem Verlust gerechnet - in Höhe von 22,3 Millionen Euro, teilte das Bistum am Donnerstag in Trier mit. Dieses Geld müsse aus Rücklagen genommen werden, die somit weiter abschmelzen würden.



Gleichzeitig rechnet das Bistum damit, dass die finanzielle Ressourcen auch wegen der steigenden Zahl an Kirchenaustritten künftig stark zurückgehen. „Wir werden bis 2035 mit etwa einem Drittel weniger an Kirchensteuermitteln auskommen müssen“, sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg.

Auch für die weitere Aufarbeitung von Fällen sexuellem Missbrauchs durch Priester müsse sich das Bistum personell und finanziell vorbereiten. Dabei gehe es auch um Entschädigungszahlungen an Opfer. Dieses Geld werde im Trierer Bistum wie bisher nicht aus Mitteln der Kirchensteuer, sondern aus Rücklagen des bischöflichen Stuhls fließen, sagte von Plettenberg. Eine Entscheidung der Deutschen Bischofskonferenz dazu stehe noch aus. „Wir wissen also noch nicht, in welcher Höhe diese Entschädigungszahlungen laufen sollen.“

Im Haushaltsplan für das laufende Jahr stehen Erträge von 438,7 Millionen Euro Ausgaben von 428,2 Millionen Euro gegenüber. Das Defizit ergibt sich durch zusätzliche Finanzaufwendungen: Nach wie vor zwingen niedrige Zinsen das Bistum, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe aufzustocken, wie Finanzdirektorin Kirsten Straus sagte.