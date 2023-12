Kirche Bistum Trier bei Pfarreienreform im Zeitplan

Mit Fusionen von Pfarreien will das Bistum seine bislang kleinteiligen Strukturen ablösen. Vor der Reform waren 887 Pfarreien in insgesamt 172 Pfarreiengemeinschaften zusammengeschlossen. Im Zuge der Reform sind zudem 35 Pastorale Räume errichtet worden, in denen über Pfarreigrenzen hinweg zusammengearbeitet werden soll. Die Pastoralen Räume lösen die bisherigen Dekanate ab.