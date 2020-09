Bistum trennt sich von mehreren Schulen und Tagungshäusern

Mainz Wegen der sich weiter verschlechternden Finanzlage wird sich das Bistum Mainz von 5 der insgesamt 18 Schulen in seiner Trägerschaft trennen. Außerdem sollen drei Tagungshäuser geschlossen werden. Betroffen sind Standorte in den beiden Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz.

Für vier Schulen laufen den Angaben zufolge derzeit Gespräche zur Übernahme der Trägerschaft: Liebfrauenschule Bensheim (Hessen), Hildegardisschule Bingen, Martinus-Grundschule in Mainz-Gonsenheim und das Ketteler-Kolleg und -Abendgymnasium in Mainz (alle Rheinland-Pfalz). Zudem soll für das Theresianum in Mainz eine eigene Trägerkonstruktion geschaffen werden, möglicherweise in Form einer Stiftung. Geplant ist zudem die Schließung folgender Tagungseinrichtungen: Haus am Maiberg in Heppenheim, Haus St. Gottfried in Ilbenstadt (beide in Hessen) und das Kardinal-Volk-Haus auf dem Rochusberg in Bingen. Das Haus in Ilbenstadt soll bereits Ende dieses Jahres geschlossen werden, die anderen beiden Einrichtungen Ende 2022.