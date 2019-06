Bistum stellt Aufklärungsprojekt zu sexueller Gewalt vor

Mainz Das Bistum Mainz will Fälle sexueller Gewalt mit externer Hilfe weiter aufarbeiten. Dafür werde der Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber beauftragt. Dieser hatte mit seinem Team bereits bei der Aufklärung des sexuellem Missbrauchs beim berühmten Chor der Regensburger Domspatzen mitgeholfen.

Bischof Peter Kohlgraf stellt das Mainzer Projekt heute in Mainz vor. Es trägt den Titel. „Erfahren. Verstehen. Versorgen.“

Weber soll in Mainz als unabhängiger Ansprechpartner für Opfer sexueller Übergriffe zur Verfügung stehen. Ziel des Projekts sei es anderem zu klären, ob es seit dem Zweiten Weltkrieg weitere, bislang unbekannte Fälle von sexueller Gewalt gegeben habe. Zu Jahresanfang hatten die Bistümer Limburg, Fulda und Mainz der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt Listen über die in den innerkirchlichen Untersuchungen festgestellten Fälle zu sexuellem Missbrauch übergeben. Das Bistum Mainz hatte nach Behörden-Angaben eine Liste mit 199 Namen übersandt.