Bistum Speyer: Auch ohne Gottesdienst zusammen beten

Ein Gesangbuch liegt während eines Gottesdienstes auf einer Bank. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild.

Speyer Auch ohne Gottesdienst können Katholiken im Bistum Speyer ab Sonntag gemeinsam beten. In den Kirchen des Bistums würden dreimal am Tag die Kirchenglocken läuten - dann könnten sich die Gläubigen „zu einer bistumsweiten Gebetsgemeinschaft“ verbinden, teilte der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Samstag mit.



Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben die Bistümer Mainz, Speyer, Trier und Fulda ihre Gottesdienste eingestellt. Die Regelung solle zunächst bis Ende März gelten.