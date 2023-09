Sexualisierte Gewalt Bistum soll „sicher“ werden: Missbrauchsprävention

Zu den Maßnahmen gehörte etwa der Aufbau einer Informationsplattform „SicherSein“. Sie richtet sich sowohl an haupt- und ehrenamtlich Tätige im Bistum als auch an die interessierte Öffentlichkeit. Hinzu kommt die Einrichtung einer Fachstelle gegen Gewalt als zentraler Punkt des Projekts. In der Fachstelle würden die Präventions- und Hilfsangebote des Bistums gebündelt, transparenter und erkennbarer gemacht. Zudem gibt es jährliche Complianceberichte, mit denen überprüft und offengelegt werden soll, ob die Neuerungen wirken. Eine externe Ombudsstelle für betroffene Kinder und Jugendliche soll außerdem gemeinsam mit dem Land Hessen auf den Weg gebracht werden.