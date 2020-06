Bistum Limburg stellt Details zu Missbrauchsaufarbeitung vor

Limburg Als eine Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat das Bistum Limburg 2019 das Projekt „Betroffene hören - Missbrauch verhindern“ gestartet. Dabei wurde der Umgang der Diözese mit sexuellem Missbrauch analysiert und Vorschläge zur Prävention erarbeitet.

Das Bistum will die Ergebnisse nun am heutigen Mittwoch detailliert vorstellen. Bereits am vergangenen Samstag hatten Projektteilnehmer diese in Frankfurt unter anderem Bischof Georg Bätzing übergeben.