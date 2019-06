Bislang 150 „Schulen ohne Rassismus“ in Rheinland-Pfalz

Mainz Als 150. Schule in Rheinland-Pfalz ist die Berufsbildende Schule in Landau in das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen worden. Dies teilte die Landeszentrale für politische Bildung am Donnerstag mit.

Seit Beginn des Jahres erfüllten elf Schulen die Anforderung für die Aufnahme: Mindestens 70 Prozent aller an einer Schule tätigen Menschen verpflichten sich schriftlich, sich gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule aktiv einzusetzen, bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema durchzuführen.

In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Zahl der Projektschulen mehr als verdoppelt, erklärte der Direktor der Landeszentrale, Bernhard Kukatzki. Zurzeit gebe es weitere sieben Anwärter und mehr als zehn Interessenten. In den Schulen ohne Rassismus werden rund 110 000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Unterstützt werden die Schulen von der Landeskoordinatorin Anke Lips und zwei Regionalkoordinationen in Koblenz und Neustadt an der Weinstraße.