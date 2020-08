Bisher keine Hinweise auf Leiche in Wald bei Wadgassen

Ein Polizist geht mit einem Leichenspürhund auf die Suche. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Wadgassen Bei einer Suche mit Leichenspürhunden in einem Wald bei Wadgassen haben sich noch keine Hinweise auf die sterblichen Überreste eines mutmaßlich vor 29 Jahren getöteten Mannes ergeben. „Die Grabstelle, die wir ja suchen, haben wir bisher nicht finden können“, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Dienstag in Saarbrücken.

Die Suche mit den Hunden hatte am 17. August begonnen und soll bis mindestens Ende dieser Woche weitergehen.

Zuvor hatten Polizisten das rund 300 Quadratmeter große Gelände mit Stöcken untersucht, um mögliche Veränderungen des Erdreiches zu finden. Experten des Bundeskriminalamtes hatten an verschiedenen Stellen Bodenproben entnommen - nun seien die Spürhunde gezielt im Einsatz. Laut Sprecher sind zwei Hunde vor Ort: Die Vierbeiner seien in der Lage, je nach Wetter und Temperatur rund 20 Minuten am Stück zu suchen - dann bräuchten sie eine Pause.