Blick zum Nachbarn : Bisher höchste Zahl von Neu-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Eine Laborantin führt Untersuchungen zum Coronavirus durch. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Mainz Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat am Donnerstag einen bisherigen Höchststand erreicht: Die Gesundheitsämter registrierten binnen 24 Stunden 1317 Infektionen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Insgesamt stieg die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 53 442. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, erhöhte sich um 46 auf 805. Aktuell sind 17 262 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.