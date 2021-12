Bisher höchste Zahl an Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch so viele Corona-Neuinfektionen registriert wie nie zuvor an einem Tag. Innerhalb von 24 Stunden kamen 2613 Fälle (Stand 14.10 Uhr) neu dazu, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen erreichte mit 309,6 einen Höchststand. Am Dienstag waren es 306,4 und am Mittwoch vergangener Woche 271,1.

Die Hospitalisierungsinzidenz ging von 4,23 auf 4,18 Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten minimal zurück, bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz ist nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes alleiniger Maßstab für Schutzmaßnahmen.

Aktuell infiziert sind 33.250 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie stieg um acht auf 4294.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen gab es am Mittwoch im Kreis Germersheim mit 666,5 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Danach folgen die Städte Neustadt an der Weinstraße (572,1) und Speyer (474,9) sowie der Rhein-Pfalz-Kreis (443,9). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 182,0 im Kreis Bitburg-Prüm.