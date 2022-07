LKA : Bisher doppelt so viele Geldautomaten-Sprengungen

Mainz/Salmtal Geldautomaten sind bei Kriminellen beliebte Ziele: Derzeit meldet die Polizei wieder vermehrt „Sprengangriffe“. Der Anstieg habe auch etwas mit Corona und der Flut an der Ahr tun, sagen Ermittler.

Geldautomaten-Sprenger haben in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz bisher doppelt so oft zugeschlagen wie im vergangenen Jahr. Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz verzeichnete bislang 26 Taten - nach 13 Taten zum selben Zeitpunkt in 2021, wie ein Sprecher vom LKA in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In den vergangenen Wochen hat es „Sprengangriffe“ auf Geldautomaten unter anderem gegeben in Mainz, Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich), Kroppach im Westerwald und in Ludwigshafen.