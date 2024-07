Schwertransport Bisher alles nach Plan - Transport von Marine-U-Boot läuft

Immer wieder hätten Schaulustige das Boot bestaunt - an der A6 seien auch welche bis an die Leitplanken gekommen, sagte er. Da das Teilstück gesperrt gewesen war, habe keine Gefahr bestanden. Der Schwertransport sei mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Im Museum selbst soll U17 laut den Organisatoren der Technikmuseen Sinsheim Speyer am 28. Juli ankommen. In Sinsheim soll das U-Boot ab Sommer 2025 im Museum ausgestellt werden.