Bisher 660.000 digitale Impfpässe ausgegeben

Mainz Gesundheitsminister Hoch zeigt sich zufrieden mit dem Tempo der Impfungen in Rheinland-Pfalz. Beim Testen soll es mit Unterstützung des Bundes weiter ein flächendeckendes Angebot geben.

Seit der Ausgabe erster Impf-Codes in Rheinland-Pfalz am 14. Juni sind 660.000 dieser digitalen Nachweise ausgegeben worden. Das Verfahren sei gut angelaufen, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) am Freitag in Mainz. Die noch ausstehenden QR-Codes würden in den nächsten ein bis zwei Wochen verschickt, so dass alle geimpften Menschen in Rheinland-Pfalz vor den Sommerferien ihren digitalen Impfpass erhalten könnten.