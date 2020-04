Bisher 60 Corona-Todesfälle in Rheinland-Pfalz

Ein Sarg wird abstransportiert. Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild.

Mainz Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz steigt weiter. Am Freitag (Stand: 12:00 Uhr) gab es insgesamt 4592 bestätigte Sars-CoV-2 Fälle, wie das Gesundheitsministeriums in Mainz mitteilte.

Das sind 185 mehr als am Vortag. Bislang sind demnach im gesamten Bundesland 60 infizierte Menschen gestorben. Die meisten Infektionen mit dem Virus wurden in der Stadt Mainz registriert - bis Freitag waren in der Landeshauptstadt 343 Fälle bekannt.