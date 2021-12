Bisher 40.000 Besucher bei Banksy-Ausstellung in Mainz

Mainz Die Ausstellung mit Nachbildungen von rund 150 Werken des britischen Streetart-Künstlers Banksy hat in Mainz nach Angaben des Veranstalters bis Dienstag 40.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Die Ausstellung wurde bis zum 30. Januar verlängert.

„Wir wollen Banksy den Leuten näher bringen, ohne die Werke von ihren Ursprungsorten zu entfernen“, sagte die Kuratorin der Schau „The Mystery of Banksy“, Virginia Jean, zur Eröffnung Anfang Oktober. Die „unautorisierte Ausstellung“, die zuvor bereits in Heidelberg, Dresden und anderen Städten zu sehen war, wurde für Mainz neu überarbeitet und an die Räume in einem ehemaligen Kaufhaus angepasst. Zu sehen sind Kopien von Werken Banksys, die auf Wände aufgesprüht oder als Nachbildung eingerahmt wurden. Ergänzt werden sie von Installationen, Videos und Animationen.