Bischof zu Priestertum: über andere Zugänge nachdenken

Mainz Die Ehelosigkeit muss nach Ansicht des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf in Zukunft nicht mehr der einzige Weg sein, um katholischer Priester zu werden. „Eine mögliche Vision kann darin bestehen, dass es zölibatäre Priester gibt, die auf ihre Art und Weise das Evangelium und den Glauben leben, und dass es daneben aber auch Priester geben kann, die in einer anderen Lebensform ebenso glaubwürdig ihren Glauben und das Evangelium bezeugen“, sagte Kohlgraf der Deutschen Presse-Agentur.

Der Zölibat - also die Pflicht besonders der katholischen Geistlichen, sexuell enthaltsam zu leben und nicht zu heiraten - ist ein wichtiges Thema im Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, dem Synodalen Weg. „Aber da gibt es eine große Einmütigkeit, dass es nicht einfach darum geht, den Zölibat abzuschaffen“, sagte Kohlgraf. Der Zölibat sei eine Lebensform, die sich aus den Worten und der Lebensweise Jesu ableite.

Kohlgraf räumte ein, dass der Zölibat beim massiven Priestermangel in Deutschland eine Rolle spiele. Es gebe aber auch andere Gründe, so der Bischof: „Viele die heute Theologie studieren, bringen keine konkreten Erfahrungen mehr in Gemeinde oder in Verbänden mit. Das waren früher die Hauptmotive, selbst als Priester oder in einem anderen kirchlichen Beruf arbeiten zu wollen.“