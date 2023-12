Speyer Bischof: Problemen in der Welt nicht gleichgültig begegnen

Der Blick in die Welt mache nicht gerade froh. „Es sind so viele Diebe und Räuber in unserer Welt, die den Glauben an die Einheit der Menschheit, an das, was uns alle verbindet, aus unseren Herzen herausreißen wollen, die Hass und Hetze predigen; die Gewalt und Krieg säen; denen die Würde des Menschen nichts wert ist und die ihr Machtspiel ohne Augenzucken über Leichen betreiben“, so der Bischof.