Bischof lädt nach tödlichem Vorfall zu Gebet in Dom ein

Rückseite der Hohen Domkirche zu Trier und ein Teil des Kreuzgangs. Foto: Harald Tittel/dpa/Archiv

Trier Nach dem tödlichen Vorfall in der Trierer Fußgängerzone hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann zum gemeinsamen Gebet in den Dom der Stadt eingeladen. „Ich bin zutiefst schockiert über die Amokfahrt, die quasi vor unserer Haustür passiert ist“, sagte Ackermann am Dienstag.

