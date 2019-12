Bischof Kohlgraf: Einheit von Lehre und Tat in der Kirche

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat an die katholische Kirche appelliert, sowohl im Wort als auch in der Tat ein Zeugnis der Liebe Jesu zu sein. „So wie bei Jesus Lehre, Leben, Tat und seine Person eine glaubwürdige Einheit sind, so soll es auch in der Kirche sein, die sich als sein Leib versteht“, sagte Kohlgraf in seiner Weihnachtspredigt im Mainzer Dom laut vorab verbreiteten Manuskript.

