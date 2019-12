Bischof gegen Abtreibungsgegner: Entscheidung Ende Januar

Frankfurt/Main Der Limburger Bischof Bätzing wehrt sich schon seit einiger Zeit gegen Vorwürfe von Abtreibungsgegnern. Nun wurde erneut über umstrittene Äußerungen verhandelt.

Im Rechtsstreit um Äußerungen eines Abtreibungsgegners über den Limburger Bischof Georg Bätzing will das Oberlandesgericht Frankfurt am 30. Januar das Urteil bekanntgegeben. Der Kirchenmann wehrt sich unter anderem gegen die Behauptung des Mannes aus Bayern, er unterstütze die „Abtreibungsindustrie“. In erster Instanz hatte die Unterlassungsklage von Bätzing vor dem Landgericht Frankfurt Erfolg gehabt. Dagegen hatte der Abtreibungsgegner Berufung eingelegt.