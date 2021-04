Bischof Bätzing fordert Solidarität in der Corona-Pandemie

Limburg Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof, Georg Bätzing, hat Politik und Gesellschaft zu einer entschlossenen Reaktion auf die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie aufgefordert.

Aus der Sicht von Bätzing verschärft sich in der Pandemie die Situation benachteiligter Menschen. Besonders betroffen seien unter anderem Senioren und Kranke aber auch von Armut betroffene Frauen und Männer, Geflüchtete und sozial schwache Familien. „Der Weg in die Zukunft bietet auch Möglichkeiten, unser Miteinander besser zu gestalten“, heißt es weiter. Daher seien Politik und Gesellschaft besonders gefordert durch zusätzliche Anstrengungen soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit sowie das gesellschaftliche Miteinander zu wahren.

Zugleich spricht sich Bätzing dafür aus, Menschen in „systemrelevanten Berufen“, also etwa in der Kranken- oder Altenpflege „nicht nur symbolisch zu würdigen, sondern die Rahmenbedingungen in den jeweiligen Arbeitsbereichen grundlegend und nachhaltig zu verbessern“.